Новости дня
09:39 | 31.03.2020
Фото: businessmens.ru
В парфюмерных магазинах Екатеринбурга исчезли тестеры и пробники косметики
Как передает ИА «Уральский меридиан», магазины продолжают работать, так как там есть товары первой необходимости.
Пробников и тестеров нет в магазине «Золотое яблоко», а в «Летуаль» от тестеров отказываться не стали – их решили обрабатывать. Также в торговых залах стали проводить обработку продуктовых корзин и прилавков.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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