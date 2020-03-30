В парфюмерных магазинах Екатеринбурга исчезли тестеры и пробники косметики

09:39 | 31.03.2020

Фото: businessmens.ru

В екатеринбургских парфюмерных магазинах с полок исчезли тестеры и пробники уходовой и декоративной косметики из-за коронавируса.



Как передает ИА «Уральский меридиан», магазины продолжают работать, так как там есть товары первой необходимости.



Пробников и тестеров нет в магазине «Золотое яблоко», а в «Летуаль» от тестеров отказываться не стали – их решили обрабатывать. Также в торговых залах стали проводить обработку продуктовых корзин и прилавков.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»