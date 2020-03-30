Под Екатеринбургом сгорел дом, который уральцы арендовали для вечеринки

09:02 | 31.03.2020

Фото: Е1

Под Екатеринбургом в районе поселка Прохладный вчера поздно вечером сгорел трехэтажный дом, арендованный для вечеринки. Он загорелся, когда молодые люди начали топить баню.



Как передает Е1, по словам очевидцев, огонь распространялся очень быстро, но людей удалось спасти.



Само здание практически полностью сгорело.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»