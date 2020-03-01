В Екатеринбурге выявили 30 магазинов, не закрывшихся на карантин вопреки указу губернатора

20:35 | 30.03.2020

Фото: Комсомольская правда

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора в минувшие выходные выявили около 30 организаций, продолживших работу, несмотря на указ губернатора.



«Только за субботу в ходе проверок Роспотребнадзора было выявлено около 30 организаций, не приостановивших свою деятельность. Меры будут приняты по каждому случаю нарушений», — рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.



Обо всех выявленных нарушениях Евгению Куйвашеву сообщили на заседании штаба по профилактике распространения инфекции. Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением ограничений.



В Роспотребнадзоре объяснили, что организациям, нарушившим указ губернатора о закрытии на время нерабочей недели, грозит временный запрет деятельности. При этом к должностным лицам будут приниматься более жесткие меры – дело передадут в суд.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»