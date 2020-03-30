Новости дня
17:30 | 30.03.2020
Фото: zakon.kz
Екатеринбург находится на втором месте по количеству жителей, закрывшихся дома на карантин
Эксперты сервиса оценивают уровень самоизоляции жителей городов-миллионников и выясняют, как много людей сидит дома на карантине. Чем выше значение индекса самоизоляции, тем лучше люди соблюдают карантин: 0 — «на улицах много людей», 5 — «все сидят по домам». Для расчета индекса применяется обезличенная информация об использовании приложений компании.
Сейчас лидерами по уровню самоизоляции являются Пермь, Челябинск и Красноярск (индекс 3,2). В Самаре, Уфе и Екатеринбурге индекс самоизоляции равен 3,1, после них идут Новосибирск, Санкт-Петербург, Воронеж и Омск — 3,0. А в Москве и Ростове-на-Дону индекс самоизоляции равен 2,9.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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