Екатеринбург находится на втором месте по количеству жителей, закрывшихся дома на карантин

17:30 | 30.03.2020

Фото: zakon.kz

«Яндекс» начал измерять индекс самоизоляции россиян, построенный на основе данных из приложений поисковика. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Эксперты сервиса оценивают уровень самоизоляции жителей городов-миллионников и выясняют, как много людей сидит дома на карантине. Чем выше значение индекса самоизоляции, тем лучше люди соблюдают карантин: 0 — «на улицах много людей», 5 — «все сидят по домам». Для расчета индекса применяется обезличенная информация об использовании приложений компании.



Сейчас лидерами по уровню самоизоляции являются Пермь, Челябинск и Красноярск (индекс 3,2). В Самаре, Уфе и Екатеринбурге индекс самоизоляции равен 3,1, после них идут Новосибирск, Санкт-Петербург, Воронеж и Омск — 3,0. А в Москве и Ростове-на-Дону индекс самоизоляции равен 2,9.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»