На Урале автослесарь покалечил тракториста

17:05 | 30.03.2020

Фото: speceria.ru

В Серове пред судом предстанет 32-летний автослесарь ремонтной службы МП «Серовавтодор». Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в сентябре прошлого года сотрудник МП «Серовавтодор» ремонтировал автогрейдер. В нарушение Инструкции по охране труда и технике безопасности, действующей в организации, предусматривающей требования о необходимости убедиться в безопасности и исправности рабочего инструмента, мужчина использовал при проведении слесарных работ по ремонту гидроцилиндра обычный молоток с деревянной ручкой для установки поршня в цилиндр.



При ударе молотком по детали часть инструмента откололась и попала в глаз находящемуся рядом 22-летнему трактористу.



В результате в отношении автослесаря возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в судебный участок № 1 Серовского судебного района.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»