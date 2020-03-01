В Свердловской области ищут без вести пропавшего пенсионера

16:53 | 30.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 83-летнего Калко Ивановича Туюнена. Пенсионер ушел из дома в Заречном 29 марта и не вернулся.



Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, седые волосы, серые глаза.



На момент пропажи был одет в зеленую куртку, синие штаны с белыми лампасами, черные зимние сапоги и синюю шапку-ушанку. С собой у мужчины была трость.



Если вам что-либо известно о местонахождении Калко Ивановича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу «Лизы Алерт» Дарье 8-912-25-02-026.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»