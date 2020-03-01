Сотрудники ГИБДД провели профилактические рейды на дорогах Свердловской области

16:32 | 30.03.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области в минувшие выходные провели тотальные проверки транспорта на дорогах области. Инспекторы ГАИ проверили водителей на такие грубые правонарушения, как нетрезвое вождение и управление без прав.



Тотальные проверки транспорта проходили с вечера пятницы и продолжались все выходные. Они прошли в разных городах Свердловской области, в том числе в отдаленных территориях, сообщает региональная пресс-служба УГИБДД.



В ходе рейда сотрудниками ГИБДД было задержано 168 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, при этом 28 водителей отказались от прохождения освидетельствования, а 24 были повторно задержаны в нетрезвом состоянии за рулем. Еще 140 водителей управляли автомобилем без прав.



Напомним, что с начала 2020 года сотрудники ГИБДД задержали уже свыше 3000 водителей, которые находились за рулём в нетрезвом состоянии, и еще 3000 водителей, которые управляли транспортом без водительских удостоверений не получали или были лишены специального права.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»