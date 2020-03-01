В Свердловской области пожилых медиков отправили на карантинные выходные

15:59 | 30.03.2020

Фото: sibmeda.ru

В Екатеринбурге медицинских работников в возрасте от 65 лет отпустили на карантинные выходные до 6 апреля.



Как сообщили изданию «Новый день» в горздраве, некоторым пожилым медработникам дали больничный, кому-то – отгул, а кто-то ушел в отпуск. Речь идет не только о сотрудниках муниципальных больниц, но и врачах медсанчасти ГУ МВД России по Свердловской области.



Напомним, намедни губернатор Евгений Куйвашев подписал указ с рекомендацией свердловчанам от 65 лет обеспечить себе самоизоляцию с 26 марта по 14 апреля. Исключением стали специалисты, чье нахождение на рабочем месте является критичным для производства, пояснил замгубернатора Павел Креков.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»