В Екатеринбурге задержана мошенница, пытавшая оформить кредит под залог чужой квартиры

15:39 | 30.03.2020

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В уральской столице полиция задержала женщину, пытавшуюся взять кредит под залог чужой квартиры.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отмечают, что 24 марта гражданка обратилась к представителям одного из кредитно-потребительских кооперативов за займом под залог квартиры, расположенной в одной из многоэтажек на ул. Саввы Белых. В кредитном учреждении она предоставила паспорт и правоустанавливающие документы на жилье, включая договор купли-продажи. Однако сотрудники кооператива усомнились в их подлинности.



Полицейские задержали мошенницу при заключении договора займа на сумму два миллиона рублей. Как оказалось женщина не является собственницей жилья. Позднее выяснилось, что мошенница уже была ранее судима за незаконный оборот наркотических средств.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По данной статье ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»