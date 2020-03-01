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15:16 | 30.03.2020

Фото: transphoto.org

В связи с объявленным карантином в Екатеринбурге изменен график работы метро

С сегодняшнего дня в екатеринбургском метро поезда движутся по измененному графику. До конца объявленного президентом карантина движение поездов будет организовано по графику выходного дня. Об этом сообщает Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Так, с 06:00 до 06:30 и с 22:00 до 00:00 интервал движения составит 15 минут, с 06:30 до 22:00 – 11 минут. Кроме того, в связи с закрытием ТРЦ «Гринвич» вносятся изменения в режим работы вестибюлей станции «Геологическая». Вестибюль №2 (выход в ТРЦ «Гринвич») будет закрыт для входа-выхода и обслуживания пассажиров до 05 апреля.

Напомним, в метро Екатеринбурга намедни были усилены меры дезинфекции вагонов и станций.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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