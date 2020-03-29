В Екатеринбурге выписали еще двух свердловчан, вылечившихся от коронавируса

14:06 | 30.03.2020

Фото: twitter.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своих соцсетях о выписке из горбольницы №40 еще двух свердловчан, которые ранее заразились коронавирусом.



Также из ГКБ №40 отпустили 12 человек, у которых диагноз не подтвердился, добавил чиновник на своей странице в Instagram. «Я очень благодарен врачам и всему медперсоналу, которые сейчас борются с этим опасным вирусом. Вместе мы делаем все возможное, чтобы таких хороших новостей было как можно больше», – написал глава региона.



Напомним, первого пациента, вылечившегося от «китайского» вируса выписали на прошлой неделе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»