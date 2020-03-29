На одного больного коронавирусом в Свердловской области выделят от 75 до 500 тысяч рублей

13:55 | 30.03.2020

Фото: news.myseldon.com

Свердловский минздрав и ТФОМС утвердили тарифы на лечение пациентов с коронавирусом, сообщает издание е1.ru.



Сообщается, что, в зависимости от тяжести состояния, на лечение одного пациента будет выделено от 75 до 500 тысяч рублей. В эту стоимость также входят использование аппарата ИВЛ и процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации.



Власти пообещали компенсировать больницам расходы на лечение и профилактику зараженных коронавирусом. Для этого увеличат сумму, которую поликлиники ежемесячно получают из системы ОМС, вне зависимости от объема оказанной помощи.



По словам директора ТФОМС Свердловской области Валерия Шелякина, исследования на коронавирус тарифицированы отдельно: стоимость одного анализа на коронавирус составит 469 рублей.



Новые расценки начнут действовать на помощь, оказанную с 1 марта 2020 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»