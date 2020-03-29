На борьбу с коронавирусом в России выделят более 37 миллиардов рублей

13:39 | 30.03.2020

Фото: radiokp.ru

Правительство РФ приняло решение распределить между 77 регионами страны 37,6 миллиардов рублей.



Порядка 33,4 миллиардов рублей будет направлено на создание новых койко-мест в регионах. Еще на 5,2 миллиарда рублей будут закуплены автомобили скорой помощи.



Отметим, мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьер-министра страны Михаила Мишустина дать поручение, чтобы привлечь частные клиники к развертыванию сети коек на фоне распространения коронавируса.



Помимо прочего, минобороны страны увеличило число строителей инфекционных военных медцентров. Теперь этим занимаются 4,5 тысячи человек.



В свою очередь, глава минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в ведомстве обсуждается вопрос о привлечении студентов медвузов страны для помощи медикам в борьбе с «китайским» вирусом.



Добавим, Росздравнадзор дал разрешение семи отечественным компаниям на производство тест-систем для обнаружения коронавируса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»