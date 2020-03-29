Губернатор Свердловской области провел оперативное совещание по борьбе с коронавирусом

13:07 | 30.03.2020

Фото: телеграм-канал СтопCOVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел оперативное совещание п ситуации с коронавирусом и мерах по борьбе с распространением инфекции в регионе.



По словам заместителя губернатора Павла Крекова, наибольшее опасение вызывает состояние пациента, который сейчас находится на искусственной вентиляции легких. У него есть сопутствующие заболевания, отмечает чиновник.



Напомним, на момент публикации в Свердловской области лабораторно подтверждены 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все находятся в ГКБ №40 Екатеринбурге. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое, двоих – средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»