За нарушение карантинных мер россиянам придется выплатить штраф от 15 тысяч рублей

12:28 | 30.03.2020

Фото: eer.ru

Правительство одобрило поправки в КоАП по ужесточению ответственности за нарушение карантинных мер.



В Кодекс об административных нарушениях вошли следующие поправки:



- Если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей;

- если это должностное лицо – штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей, если юридическое – от 200 до 500 тысяч рублей;

- за соответствующее нарушение карантина, если оно при этом привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, но не содержит признаков преступления. размер взыскания оставит для граждан до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – до одного миллиона рублей.



Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы проработать меры по ужесточению контроля распространения коронавируса, как это сделали в Москве.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»