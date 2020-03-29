В Свердловской области пропал 26-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи

12:22 | 30.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В поселке Сосьва, что в Свердловской области, пропал 26-летний Валентин Фидельевич Кремнис, который ушел из дома 8 марта и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, черные волосы.



На момент пропажи был одет в камуфляжную куртку зеленого цвета, синие спортивные штаны, камуфляжные сапоги зеленого цвета и синюю шапку.



Если вам что-либо известно о местонахождении Валентина, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Олесе 8-922-21-90-672.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»