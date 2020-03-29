В Нижнем Тагиле закупаются аппаратами ИВЛ

12:02 | 30.03.2020

Фото: invaworld.ru

Департамент госзакупок Свердловской области ищет поставщиков двух аппаратов искусственной вентиляции легких для горбольницы №3 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает издание tagilcity.ru.



К аппарату должны прилагаться регистрационное удостоверение Росздравнадзора, декларация о соответствии техническим регламентам и инструкция на русском языке. Начальник отдела закупок поликлиники Екатерина Шарыгина отмечает, что приобретение аппаратов никак не связано с распространением коронавируса, а необходимо для паллиативной помощи.



Отметим, сумма контракта составляет 1,3 миллиона рублей. Срок гарантии аппаратов – 12 месяцев. Дата окончания подачи заявок для участия в аукционе – 17 апреля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»