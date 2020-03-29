Из-за коронавируса продовольственные товары в магазины будут поступать с задержкой

11:20 | 30.03.2020

Фото: smi2.ru

Доставка продовольственных товаров в супермаркеты будет осуществляться с задержкой в два-три дня. Это происходит из-за повышенного спроса в связи с пандемией коронавируса, передает «Интерфакс».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»