В Екатеринбурге в пожаре пострадала семья

11:12 | 30.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась квартира на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:17 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 32 огнеборца на девяти спецмашинах.



Спасатели эвакуировали 51 человека из дома, в том числе с использованием дыхательных аппаратов, среди эвакуированных восемь детей. Из горящей квартиры спасли трех человек — мужчину, женщину и ребенка. Их госпитализировали.



Причины возгорания выясняются.



Добавим, что около полуночи в Екатеринбурге также эвакуировали 55 жильцов из дома на Начдива Онуфриева из-за хлопка газа и последующего возгорания. Установлено, что пожар в 12-этажном доме устроил курильщик.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»