Сервис Blablacar приостанавливает работу в связи с коронавирусом

11:00 | 30.03.2020

Фото: russiantourism.ru

Сегодня ночью сервис Blablacar по поиску попутчиков приостановил работу в связи с угрозой распространения коронавируса.



По словам сооснователя и CEO Blablacar Николаса Брюссона, работа сервиса будет приостановлена в России до взятия ситуации с «китайским» вирусом под контроль. «Я верю, совсем скоро мы вновь позовём вас стать частью нашего сообщества путешественников. А сейчас: спасите жизни останьтесь дома», говорится в сообщении Брюссона, размещенном на сайте сервиса.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»