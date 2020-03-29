Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 55 человек

10:50 | 30.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге на шестом этаже 12-этажного жилого дома вспыхнуло домашнее имущество.



Как выяснилось, на балконе квартиры в связи с неплотно закрытым вентилем газового пятилитрового баллона произошла утечка газа. При курении хозяина на балконе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей. В результате хлопка повреждена оконная рама между балконом и квартирой. Перегородки и несущие конструкции не пострадали.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 23:16 по местному времени. На вызов выехали 20 огнеборцев на семи спецмашинах. Спасатели эвакуировали 55 человек, из них 20 детей, в том числе один человек спасен звеном газодымозащитной службы в спасательной маске дыхательного аппарата, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пострадавших нет. Хозяин квартиры от госпитализации отказался.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»