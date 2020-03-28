Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с использованием многоразовых масок здоровыми россиянами

На фоне дефицита одноразовых защитных масок в аптеках, в Интернете все чаще появляются объявления о продаже многоразовых тканевых масок. Роспотребнадзор напоминает, что такие маски не являются медицинским изделием.В ведомстве напоминают, что многоразовые макси повторно можно использовать только после тщательной обработки: в домашних условиях маску необходимо выстирать с мылом или моющим средством, после чего средство нужно подвергнуть парообработке при помощи утюга или парогенератора. Последний шаг обработки – глажка при помощи утюга без функции подачи пара: маска не должна оставаться влажной.Отметим, маски – средства защиты «барьерного» типа и эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов). Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.Также данное средство защиты необходимо для тех, кто оказывает медицинскую помощь заболевшим и осуществляет уход за ними.Здоровые люди могут использовать средство защиты при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.