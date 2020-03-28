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10:25 | 30.03.2020
Фото: chinabaraholka.ru
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с использованием многоразовых масок здоровыми россиянами
В ведомстве напоминают, что многоразовые макси повторно можно использовать только после тщательной обработки: в домашних условиях маску необходимо выстирать с мылом или моющим средством, после чего средство нужно подвергнуть парообработке при помощи утюга или парогенератора. Последний шаг обработки – глажка при помощи утюга без функции подачи пара: маска не должна оставаться влажной.
Отметим, маски – средства защиты «барьерного» типа и эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов). Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Также данное средство защиты необходимо для тех, кто оказывает медицинскую помощь заболевшим и осуществляет уход за ними.
Здоровые люди могут использовать средство защиты при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.
ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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