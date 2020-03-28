Правительство России исключило из списка товаров первой необходимости гаджеты и табак

09:52 | 30.03.2020

Фото: vk.com

Правительство скорректировало список товаров первой необходимости, которыми можно торговать в карантинную неделю. В частности, из перечня товаров исключено компьютерное, электронное и оптическое оборудование.



Также в обновленном списке непродовольственных товаров первой необходимости отсутствуют комплектующие для автомобилей, электрическое оборудование, бытовые приборы, печатные СМИ, табак, очки, стройматериалы, товары для сада и огорода, похоронные принадлежности.



Помимо прочего, власти детализировали товар, который относится к моющим и чистящим средствам, санитарным изделиям, туалетным принадлежностям и средствам индивидуальной защиты. Среди перечисленных в перечне товаров этих категорий: санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, хозяйственное и туалетной мыло, зубные пасты и щетки.



Список детских товаров также скорректирован, теперь в нем оставлены только подгузники, пеленки для новорожденного, детские шампуни, крема от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки.



А вот к видам топлива в список добавлен сжиженный природный газ.



Отметим, в Распоряжении указано, что список непродовольственных товаров первой необходимости может корректироваться регионами в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»