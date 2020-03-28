В Свердловской области мать в ходе ссоры ударила сына ножом

09:22 | 30.03.2020

Фото: lentachel.ru

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении матери, которая в ходе ссоры с сыном чуть не убила его.



Инцидент произошел в ночь на 29 марта. В деревне Кремлевка под Каменском-Уральским местная жительница поссорилась с 17-летним сыном и ударила его ножом в живот. Все произошло на глазах сожителя подозреваемой.



Подросток в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, а в отношении матери возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава следственного отдела СКР по Каменску-Уральскому Андрей Первушин.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»