В Екатеринбурге без вести пропала бабушка

00:23 | 30.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге без вести пропала 77-летняя Ангелина Еремеева. С 29 марта 2020 года её местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 160 см, xудощавое телосложение, чёрные глаза, седые волосы. Была одета в бежевую куртку, чёрные брюки, красный вязанный берет и чёрные замшевые ботинки. С собой имела коричневую сумку.



Если вам известна информация о примерном местонахождении пропавшей – сообщите об этом инфоргу поиска Ларисе по номеру телефона 8-904-547-27-43.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»