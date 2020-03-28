В Москве за выход из дома будут наказывать

23:21 | 29.03.2020

Фото: efremenkova-domoddou3.edumsko.ru

С 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Жителям запрещено передвигаться по городу без веской причины. Новые ограничения введены не только из-за роста заболеваемости в столице, но и из-за жителей, отправившихся «на шашлыки» в карантинную неделю, отмечает издание «Медуза».



Список введенных властями требований по ужесточению мер против распространения коронавируса в столице:



Социальное дистанцирование между людьми в магазинах, транспорте и на улицах должно составлять не менее 1,5 метров. Исключение – поездки на такси.



Все организации и предприятия должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. Речь идет о нанесении разметки или установленного специального режима посещения.



Сроки на проездных билетах будут продлены на девять дней в том случае, если пассажиры выполнят требование домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля не совершать ни одной поездки в общественном транспорте.



В качестве помощи жителям, потерявшим работу из-за коронавируса, будет введена региональная компенсационная выплата в замере 19,5 тысячи рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений. Безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.



В ближайшие дни выход из дома будет разрешен только по спецпропускам. Покидать квартиру разрешается только в случаях:

- обращения за неотложной помощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- поездок на работу, если гражданин обязан выходить на работу;

- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места пребывания/проживания;

- необходимости выноса бытового мусора.



Ограничено только перемещение граждан по городу. Въезд и выезд в Москве и Московской области остаются открытыми.



Гражданам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно.



Отметим, власти Москвы пообещали постепенно, но неуклонно ужесточать необходимый в данной ситуации контроль. Депутаты Мосгордумы уже начали обсуждение возможных наказаний за нарушение новых ограничительных мер. В ближайшее время правительство пропишет порядок контроля за соблюдением жителями режима самоизоляции.



Все госорганы и президент страны продолжат работать в штатном режиме.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»