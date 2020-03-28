В Нижнем Тагиле жителей просят оставаться дома через громкоговорители

20:00 | 29.03.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня в Нижнем Тагиле мэрия города через громкоговорители рекомендовала жителям оставаться дома и не посещать общественные места в связи с распространением коронавируса. Запись с обращением будет работать и завтра, 30 марта, на протяжении всего дня, сообщает директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.



Более того, администрация города попросила полицию подключиться к оповещению жителей через патрульные автомобили.



Отметим, для пожилых и маломобильных тагильчан работает горячая линия, по которой можно решить вопросы с покупкой продуктов и лекарств. Номера горячей линии – 25-78-92 или 25-78-83.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»