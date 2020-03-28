Россиян ожидают «кредитные каникулы» в связи с коронавирусом

18:14 | 29.03.2020

Фото: ru.newsbot.press

В ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект о «кредитных каникулах» для физических лиц и ряда отраслей малого и среднего предпринимательства, пострадавших от пандемии. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксанов.



В свою очередь, Минпромторг предлагает ввести каникулы по выплате процентов по кредитам для общепита и непродовольственной торговли, а также отменить НДС для предприятий в указанных сферах на полгода.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»