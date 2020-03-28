Новости дня
17:54 | 29.03.2020
Фото: скриншот видео
На Среднем Урале местная жительница отказывается от самоизоляции после посещения Тайланда
«Бушуевы под карантин не подходят, потому что они вылетели из Тайланда на день раньше, до того, как там объявили карантин. Так что нас дома сидеть никто не обязывал», – говорит женщина в видеообращении.
Местные жители отмечают, что Анастасия продолжает посещать общественные места.
Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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