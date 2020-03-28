На Среднем Урале местная жительница отказывается от самоизоляции после посещения Тайланда

17:54 | 29.03.2020

Фото: скриншот видео

Жительница Алапаевска Анастасия Бушуева в своих соцсетях заявила, что не собирается соблюдать требования Роспотребнадзора касательно самоизоляции после возвращения из Тайланда. Женщина отметила, что обследование проходить она также не будет.



«Бушуевы под карантин не подходят, потому что они вылетели из Тайланда на день раньше, до того, как там объявили карантин. Так что нас дома сидеть никто не обязывал», – говорит женщина в видеообращении.



Местные жители отмечают, что Анастасия продолжает посещать общественные места.



Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»