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15:32 | 29.03.2020
Фото: «Вечерний Карпинск»
Жёсткое ДТП, унесшее жизнь двоих человек, произошло в Краснотурьинске
По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Москвич-2141» двигавшийся со стороны района Малая Лимка, в районе проходной VI серии Богословского алюминиевого завода не справился с управлением автомобилем, выбрав небезопасную скорость, и врезался в столб уличного освещения. В результате ДТП водитель и пассажирка машины погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По словам сотрудников полиции, личность погибшей пассажирки автомобиля пока не установлена. Как сообщили изданию правоохранители, мужчина, находившийся за рулём автомобиля, прав на управление транспортным средством не получал. По факту смертельной аварии ГИБДД Краснотурьинска проводит проверку.
© «Вечерние ведомости»
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