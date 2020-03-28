Жёсткое ДТП, унесшее жизнь двоих человек, произошло в Краснотурьинске

15:32 | 29.03.2020

Фото: «Вечерний Карпинск»

Поздним вечером, около 23:00, 28 марта в Краснотурьинске произошло жёсткое ДТП, унесшее жизни двоих человек. Об этом сообщает издание «Вечерний Карпинск».



По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Москвич-2141» двигавшийся со стороны района Малая Лимка, в районе проходной VI серии Богословского алюминиевого завода не справился с управлением автомобилем, выбрав небезопасную скорость, и врезался в столб уличного освещения. В результате ДТП водитель и пассажирка машины погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.



По словам сотрудников полиции, личность погибшей пассажирки автомобиля пока не установлена. Как сообщили изданию правоохранители, мужчина, находившийся за рулём автомобиля, прав на управление транспортным средством не получал. По факту смертельной аварии ГИБДД Краснотурьинска проводит проверку.

© «Вечерние ведомости»