Новости дня
15:01 | 29.03.2020
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге из горящего дома на Уралмаше эвакуировали несколько человек
Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 10:15. В одной из квартир на шестом этаже девятиэтажки загорелось домашнее имущество, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Звеном газодымозащитной службы при помощи устройств дыхательных аппаратов спасены два человека.
В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Все работы завершились в 11:17.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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