В Екатеринбурге из горящего дома на Уралмаше эвакуировали несколько человек

15:01 | 29.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 29 марта, в Екатеринбурге на Уралмаше произошёл пожар в жилом доме на улице Индустрии. Из здания эвакуировали семерых жильцов, в их числе оказался ребёнок.



Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 10:15. В одной из квартир на шестом этаже девятиэтажки загорелось домашнее имущество, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Звеном газодымозащитной службы при помощи устройств дыхательных аппаратов спасены два человека.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Все работы завершились в 11:17.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»