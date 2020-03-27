В России число заражённых коронавирусом выросло до 1534

В России за сутки зарегистрировали 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах. Всего в стране 1534 заболевших.Так, 197 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Москве, 27 – в Подмосковье. Помимо этого: по пять в Санкт-Петербурге и Пензенской области; по четыре в Республике Коми, Чеченской Республике; по три в Челябинской и Омской областях; по два в Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях, Хабаровском крае; по одному в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской областях, Республике Башкортостан, Республике Мордовия, Кировской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском АО, Иркутской, Новосибирской, Томской, Амурской областях и Республике Саха.За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек – десять в Москве, два в Московской области и по одному в Свердловской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае. За весь период выписано 64 человека.В России за сутки зафиксировано четыре летальных случая у пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего скончались восемь человек.