Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» превратили в госпиталь

12:27 | 29.03.2020

В выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках учений министерства общественной безопасности и минздрава региона было установлено три тысячи больничных коек.



Госпиталь был организован в связи пандемией коронавируса COVID-19, чтобы оценить мощности выставочного центра.



«У нас проводятся Учения Министерства общественной безопасности и Министерства Здравоохранения, по разворачиванию мобильного госпиталя! Это учения, а не реальная потребность! Не нужно паники! Я уверен, что такой потребности никогда не возникнет, но готовыми нужно быть ко всему!»,- прокомментировал на своей странице в «Фейсбуке» генеральный директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов.



Напомним, по последним данным, число заражённых коронавирусом в Екатеринбурге выросло до 24 человек. Все находятся под наблюдением врачей ГКБ №40. В России официально зарегистрировано 1264 случая заболевания коронавирусом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»