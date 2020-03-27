Космонавт-испытатель Сергей Прокопьев попросил свердловчан остаться дома

11:32 | 29.03.2020

Фото: Роскосмос

Космонавт-испытатель, Герой России Сергей Прокопьев попросил свердловчан остаться дома. По его словам, чтобы преодолеть коронавирус, нужно оставаться спокойными и серьёзно относиться ко всем рекомендациям.



«Останьтесь дома! Ведь руководством страны для этого созданы сегодня все условия. Принято решение о недельных каникулах для россиян. Мы, космонавты, точно знаем: в изоляции нет абсолютно ничего страшного! Нужно только найти себе дело: работать удаленно, читать, общаться с родными, провести это время с пользой для себя и близких. И помните: даже звезды, соблюдая огромную дистанцию, не становятся менее яркими»,- рассказал Сергей Прокопьев.



Кроме того, Прокопьев напомнил, что нужно соблюдать простые правила – чаще мыть руки, проветривать помещения и отказываться от походов по любым общественным местам.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»