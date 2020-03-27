РЖД планируют отменить поезда из Екатеринбурга на Юг

11:11 | 29.03.2020

РЖД планируют отменить поезда, курсирующие из Екатеринбурга и через столицу Урала на Юг. Причиной такого решения стало ожидаемое снижения пассажиропотока из-за распространения коронавируса.



Согласно направленной в СвЖД телеграмме, с 25 июня 2020 года на весь период курсирования отменят поезда:



- № 233/234 Екатеринбург — Имеретинский курорт;

- № 289/290 Екатеринбург — Анапа;

- № 521/522 Приобье — Новороссийск;

- № 521/522 Екатеринбург — Новороссийск.



Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»