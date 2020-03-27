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10:46 | 29.03.2020
Фото Фёдора Серкова
В столице Урала прошла акция «Час Земли»
Также в этом году на СвЖД на 60 минут была выключена подсветка железнодорожных вокзалов области.
Отметим, акция «Час Земли» – самая крупная экологическая акция на планете, в рамках которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час всех, кто беспокоится о будущем Земли. Акция проходит ежегодно в последнюю субботу марта.
В 2019 году в акции приняли участие 188 стран и более двух миллиардов человек. Россия присоединилась к акции с 2009 года.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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