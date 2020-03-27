В столице Урала прошла акция «Час Земли»

10:46 | 29.03.2020

Фото Фёдора Серкова

Екатеринбург принял участие в международной акции «Час Земли». Так, в столице Урала на один час – с 20:30 до 21:30 – выключили подсветку здания администрации.



Также в этом году на СвЖД на 60 минут была выключена подсветка железнодорожных вокзалов области.



Отметим, акция «Час Земли» – самая крупная экологическая акция на планете, в рамках которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час всех, кто беспокоится о будущем Земли. Акция проходит ежегодно в последнюю субботу марта.



В 2019 году в акции приняли участие 188 стран и более двух миллиардов человек. Россия присоединилась к акции с 2009 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»