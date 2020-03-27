В больницах Екатеринбурга остановлен плановый приём пациентов

10:40 | 29.03.2020

Фото: официальный сайт Екатеринбургской городской Думы

В Екатеринбурге остановят плановый приём пациентов в государственных больницах и медучреждениях. Такое распоряжение дал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Ограничения вводят на время «антивирусных каникул» – с 30 марта по 3 апреля.



«Отменены плановые приемы узких специалистов, пребывание в дневных стационарах и плановые операции при условии ненанесения вреда здоровью пациентов. Пациентам с онкологией, сердечно-сосудистыми, хроническими инфекционными и другими социально-значимыми заболеваниями, а также беременным будут помогать в полном объеме»,- уточнил глава пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков.



Амбулаторную помощь пациентам будут оказывать на дому, экстренную и неотложную помощь продолжат оказывать в полном объеме.



Отмечается также, что частные клиники получили рекомендации перенести плановые приёмы, в том числе в дневном стационаре. Консультировать пациентов будут удаленно. Также ограничат профосмотры и диспансеризацию, а дома отдыха и санатории во время каникул перестанут принимать гостей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»