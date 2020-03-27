В Екатеринбурге после жалоб на нарушение карантина закрыли «Леруа Мерлен»

09:54 | 29.03.2020

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл магазин «Леруа Мерлен». Причиной послужили жалобы горожан на нарушение карантинного режима – магазин работал, хотя должен был закрыться по распоряжению губернатора.



Сотрудники Роспотребнадзора выдали руководству магазина письменное предписание закрыться, после чего сам «Леруа Мерлен» опечатали.



«Сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области, выехавшие в гипермаркет "Леруа Мерлен", установили, что предприятие торговли не приостановило свою деятельность. Руководству гипермаркета вручен протокол о запрете деятельности с 28 марта по 5 апреля. Вход в торговый зал опечатан, оставлены 3 кассы, перед которыми выставлен товар первой необходимости»,- сообщили в оперативном штабе Свердловской области.



При этом магазин вскоре может восстановить работу – там продаются стройматериалы, которые вошли в перечень товаров первой необходимости. Напомним, этот перечень уточнил в своём распоряжении премьер-министр Михаил Мишустин.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»