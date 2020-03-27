В Свердловской области магазины закрылись на «коронавирусные каникулы», однако есть нарушители

18:10 | 28.03.2020

Фото: телеграм-канал СтопCOVID-19

В Свердловской области в рейды по магазинам вышли контрольные группы, чтобы отследить выполнение требований о приостановке работы на «коронавирусные каникулы».



Согласно проверке, большинство торговых объектов региона учли требования. Те магазины, которые вошли в перечень исключений (аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости), подвергаются усиленной дезинфекции, кассирам выданы средства индивидуальной защиты, покупателей просят выдерживать дистанцию в полтора метра.



Однако на телефоны горячей линии и в СМИ приходят сообщения от жителей региона о нарушениях некоторыми торговыми объектами введенного указом губернатора особого режима. Контрольные группы оперативно выезжают на такие объекты. Так, в список нарушителей вошел гипермаркет «Леруа Мерлен». Несмотря на запрет, объект открыл свои двери для посетителей. В результате вход в торговый зал опечатан, оставлены три кассы, перед которыми выставлен товар первой необходимости.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»