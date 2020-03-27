Свердловские фермеры жалуются на отмену ярмарок из-за коронавируса

17:47 | 28.03.2020

Фото: news.tut.by

Межрегиональный центр поддержки сельхозпроизводителей в Свердловской области направил письмо федеральным властям из-за отмены ярмарок в связи с коронавирусом, сообщает Znak.com.



Документ адресован уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову, премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. В письме говорится об убытках, которые несут фермеры из-за отмены уличных ярмарок: садоводы не могут реализовать свою продукцию.



Производители просят о помощи власти, однако, чего именно они ожидают, не поясняется.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»