Новости дня
17:47 | 28.03.2020
Фото: news.tut.by
Свердловские фермеры жалуются на отмену ярмарок из-за коронавируса
Документ адресован уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову, премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. В письме говорится об убытках, которые несут фермеры из-за отмены уличных ярмарок: садоводы не могут реализовать свою продукцию.
Производители просят о помощи власти, однако, чего именно они ожидают, не поясняется.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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