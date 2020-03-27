Рейс Сочи – Екатеринбург изменил маршрут в последний момент

17:29 | 28.03.2020

Фото: fotokto.ru

Жители Екатеринбурга, отдыхавшие в Сочи, не смогли улететь домой из-за отмены рейса. Об этом сообщила одна из пассажирок изданию «Новый день».



Незадолго до отправления пассажирам пришло уведомление, что самолет, который обслуживает авиакомпания «Россия», направляется не в уральскую столицу, а в Москву. В сообщении говорилось, что компания не предлагает альтернатив для переоформления билетов.



В итоге возмущенные пассажиры отстояли очередь в аэропорту – и проставили отметки в билетах о том, что они не улетели по вине перевозчика. Часть екатеринбуржцев отправились домой на поезде.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»