В Нижнем Тагиле студентов отправляют на практику в ТЦ в «коронавирусные каникулы»

17:03 | 28.03.2020

Фото: therussiantimes.com

Несмотря на ограничительные меры, введенные для профилактики коронавируса, студентов Нижнетагильского торгово-экономического колледжа направили на практику в торговый центр.



В приказе, подписанном директором учреждения Натальей Мякишевой, отмечается, что если предприятие, куда направлен студент, продолжает работать в «коронавирусные каникулы», то и студент обязан проходить там практику. При этом в колледже с 30 марта по 5 апреля объявлены неучебные дни.



Сами студенты рассказывают TagilCity.ru, что с 23 марта по 5 апреля учащихся отправили на практику в торговый центр на ГГМ: «если он работает — значит нужно проходить практику. Но сейчас же карантин!»



Начальник Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юрий Бармин заявил, что в объявленную нерабочую неделю дети не должны ни учиться, ни проходить практику. Также чиновник пообещал связаться с руководством колледжа и обсудить вопрос о режиме прохождения практики.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»