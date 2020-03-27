На Среднем Урале пропал без вести 56-летний мужчина

16:38 | 28.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 56-летнего Юрия Верещагина. Мужчина ушел из дома в Каменске-Уральском 25 марта и не вернулся.



Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, зелено-карие глаза.



На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки и черную кепку.



Если вам что-либо известно о местонахождении Юрия Борисовича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам «Лизы Алерт» Любови 8-912-208-40-04 или Юлии 8-904-163-99-57.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»