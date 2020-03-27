В Свердловской области медики провели еще 990 исследований проб на коронавирус

16:32 | 28.03.2020

Фото: voanews.com

За минувшие сутки в лаборатории ФБУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» выполнено еще 990 исследований проб на коронавирус у людей с подозрением на коронавирус. Обследовано 832 человека.



Всего в регионе обследовано 7,6 тысяч человек и проведено около 11 тысяч исследований.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»