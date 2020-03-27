В Екатеринбурге выписали первого пациента с коронавирусом

15:28 | 28.03.2020

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге из больницы №40 выписали первую пациентку, выздоровевшую от коронавируса.



В медучреждении отметили высокий профессионализм врачей: в короткие сроки женщину поставили на ноги, предупредив развитие осложнений, рассказала пресс-служба больницы.



В больницу пациентку доставили вместе с мамой, но ее диагноз не подтвердился. Переболевшую планировалось выписать еще 27 марта, однако медики ожидали дополнительных результатов.



Напомним, по состоянию на 28 марта в Свердловской области заражено коронавирусом 24 человека. Все они были лабораторно подтверждены научным центром «Вектор». Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, двое – не в реанимации, но тоже в тяжелом состоянии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»