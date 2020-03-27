В Нижнем Тагиле коронавирус скорректировал движение общественного транспорта

14:44 | 28.03.2020

Фото: v-tagile.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, с 28 марта по 5 апреля в городе сократится количество автобусов на линиях маршрута и увеличатся интервалы движения.



С 6 до 10 часов и с 17 до 20 часов интервал составит 10-15 минут. Днем с 10 до 17 часов маршрутку нужно будет ждать 20-25 минут, с 20 до 23 часов интервал движения увеличится до 30-35 минут.



Возможны изменения в расписании движения автобусов в зависимости от пассажиропотока. За этим будет следить Управление горхозяйством.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»