В Свердловской области число зараженных коронавирусом выросло до 24

14:26 | 28.03.2020

Фото: yk-news.kz

За последние сутки в Свердловской области официально зарегистрировано еще четыре случая заражения коронавирусом, говорится в сообщение Роспотребнадзора.



Всего на момент публикации в регионе заражено 24 человека. Все находятся под наблюдением врачей ГКБ №40. Контактировавшие с заболевшими госпитализированы в горбольницу №6.



Напомним, с 28 марта на неделю в регионах закрыты все развлекательные и спортивные учреждения. С 30 марта в России объявлена нерабочая неделя.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»