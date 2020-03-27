В России зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

14:09 | 28.03.2020

Фото: duvarenglish.com

По состоянию на 28 марта в России зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом.



Из них 114 приходится на Москву, 36 – на Московскую область, 11 – Санкт-Петербург, восемь человек заразились в Краснодарском крае, шесть – в Республике Бурятия, пять – в Ивановской области. По четыре новых случая зарегистрировано в Ленинградской области, Свердловской области, Челябинской области, Красноярском крае и в Сахалинской области. По три новых случая приходится на Липецкую область, Тульскую область, Калининградскую область, Республику Татарстан, Нижегородскую область. Также по два новых случая зарегистрировано в Чеченской Республике, Оренбургской области и Новосибирской области. По одному человеку за последние сутки заразилось в Брянской области, Костромской области, Смоленской области, в Республике Адыгея, Пермском крае, Саратовской области и Республике Крым.



На момент публикации в стране официально зарегистрировано 1264 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело – 49 человек, четверо – умерло.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»