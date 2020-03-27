В Екатеринбурге дети несколько дней жили с родителями, заболевшими коронавирусом

13:57 | 28.03.2020

Фото: dnpr.com.ua

В уральской столице двое детей на протяжении нескольких дней жили с родителями с подтвержденным диагнозом «коронавирус», сообщает руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.



Семья недавно вернулась из-за границы. Главврач отмечает, что родители заразились, при этом у детей вирус не обнаружен.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»