Новости дня
13:42 | 28.03.2020
Фото: zen.yandex.ru
Авиакомпания «Победа» отменяет все рейсы, включая внутренние
Напомним, 23 марта «Победа» ограничила международные рейсы за исключением рейсов для вывоза иностранных граждан.
Перевозчик сообщил, что потраченные на билеты средства будут возвращены на счета в личных кабинетах пассажиров. Деньги можно будет потратить на любые перелеты в течение года после того, как компания возобновит полеты.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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