Авиакомпания «Победа» отменяет все рейсы, включая внутренние

13:42 | 28.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

С 1 апреля по 31 мая все рейсы авиакомпании «Победа» будут отменены, в том числе внутренние, сообщает пресс-служба компании.



Напомним, 23 марта «Победа» ограничила международные рейсы за исключением рейсов для вывоза иностранных граждан.



Перевозчик сообщил, что потраченные на билеты средства будут возвращены на счета в личных кабинетах пассажиров. Деньги можно будет потратить на любые перелеты в течение года после того, как компания возобновит полеты.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»